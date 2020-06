Weltweite Trauer nach Floyds Tod

Jesse Jackson (links), Bürgerrechtler und Baptistenpastor, verneigt sich am Sarg bei der Trauerfeier für George Floyd in der North Central University. Der Tod von Floyd bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis war der Auslöser für weltweite Demonstrationen. In den USA gehen weiterhin Tausende Menschen auf die Straße, um für ein Ende von Polizeigewalt, Rassismus und anhaltender Ungleichheit zu demonstrieren.

dpa-BILD:

