Wer soll all die Schulden bezahlen, Herr Linnemann?

Frage: Olaf Scholz (SPD) plant mit 96 Milliarden Euro Neuverschuldung. Die Bundesregierung tut so, als spiele Geld keine Rolle mehr. Wer soll die Schulden später einmal tilgen?

Frage: Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, hat die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Ende 2021 kritisiert. Die Menschen dürften sich nicht an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen. Teilen Sie diese Einschätzung?

Linnemann: Es hätte völlig ausgereicht, es bis zum Frühjahr weiterlaufen zu lassen und dann zu prüfen. Wir erleben tiefgreifende Umstrukturierungen in der Wirtschaft, etwa in der Autoindustrie. Mit der ausgeweiteten Kurzarbeiterregelung besteht die Gefahr, dass dringend notwendige Transformationsprozesse nicht angegangen werden. Wenn wir versuchen, hier Teile der Wirtschaft künstlich am Leben zu halten, wird das teuer und wir werden das blaue Wunder erleben. Kurzarbeit ist ein gutes Instrument in der Krise. Dennoch müssen wir vorsichtig damit umgehen.