Westerstede /Rastede /Molbergen Michael Rösner (UWG) ist neuer Bürgermeister der Stadt Westerstede im Landkreis Ammerland. In der Stichwahl setzte sich der 55-Jährige gegen Hilke Hinrichs (parteilos) durch. Die Wahl war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die ersten Ergebnisse liefen bereits um 18.15 Uhr ein, doch erst mehr als 30 Minuten später stand der Gewinner der Wahl fest. Schlussendlich konnte Rösner 51,2 Prozent der Stimmen für sich gewinnen, 48,8 gingen an Hilke Hinrichs. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,3 Prozent.

Lars Krause (SPD) gewann in Rastede die Stichwahl und wird zum 1. November neuer Bürgermeister. Der 51-Jährige setzte sich deutlich gegen den CDU-Kandidaten Alexander von Essen (28) durch. Krause holte 59,4 Prozent der Stimmen, von Essen kam auf 40,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,1 Prozent. Schon, als um 18.10 Uhr das erste Ergebnis einlief, lag Krause klar bei 60 Prozent. Um 18.45 Uhr stand schließlich das Ergebnis fest. Der als Unabhängiger in die Wahl gegangene Witali Bastian ist neuer Bürgermeister in der Gemeinde Molbergen im Landkreis Cloppenburg. Der 36-jährige Versicherungsmakler setzte sich klar gegen Imke Märkl durch. Die für die CDU ins Rennen gegangene Gymnasiallehrerin aus Bramsche konnte nur drei der zehn Wahlbezirke für sich entscheiden. Bastian holte 59,7 Prozent und punktete vor allem in Molbergen-Ort. Er zeigte sich nach dem klaren Sieg überglücklich. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,6 Prozent.