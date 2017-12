Wichtige Studie

Für Marketingstrategen ist es das Natürlichste der Welt, für die Vorkämpfer von Gleichstellung und Verbraucherschutz nichts anderes als Diskriminierung: Frauen müssen für manche Produkte und Dienstleistungen mehr zahlen als Männer. Es gibt kein Verbot, die Bereitschaft weiblicher Kunden auszunutzen, etwa für Drogerieprodukte tiefer in die Tasche zu greifen. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf ist auch nicht zu erkennen. Dennoch ist es wichtig, dass die Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes erstmals das „Gender Pricing“ prüft.

Transparenz und Informationen sind die Instrumente zur Selbsthilfe. Wer sich benachteiligt fühlt, kann genau hinschauen, statt die pinkfarbenen auch die blauen Rasierklingen kaufen, wenn sie baugleich sind. Anzuprangern ist es, wenn für gleiche Dienstleistungen nach Geschlecht abgerechnet wird. Höhere Preise für die Reinigung von Damenblusen als von Herrenhemden? Gut zwölf Euro mehr für den Kurzhaarschnitt von Frauen? Der Kunde ist König, die Kundin wird über den Tisch gezogen. Sollte der Aufwand tatsächlich der gleiche sein, dann muss diese Benachteiligung dringend beendet werden.

Österreichs Friseurinnen und Friseure haben es vorgemacht, bieten keine geschlechtsspezifischen Preislisten mehr an, abgerechnet wird strikt nach Aufwand. Die deutschen Branchenvertreter sind nun gefragt, hier für Gerechtigkeit und Gleichstellung zu sorgen. Das Verbraucherschutzministerium sollte das Thema im Blick behalten und regelmäßig über „Gender Pricing“ informieren, um so den Druck aufrechtzuerhalten. Aber bei den Dienstleistungen sollten sich die Frauen auch selbst wehren, ihren Friseuren und in der Reinigung die gelbe Karte zeigen, wenn sie unbegründet mehr zahlen sollen.

