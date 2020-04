Wichtiges Puzzleteil

U

m den Alltag wieder lebendiger zu gestalten und der Wirtschaft wieder auf die Füße helfen zu können, ohne ein erneutes exponentielles Wachstum von Infektionen zu riskieren, müssen wir unser Leben verändern: durch Abstand, Schutzmasken – und die Nutzung einer Tracing-App.

Die könnte zu einem wichtigen Puzzleteil in der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden: Smartphone-Besitzer werden durch sie rasch über den Kontakt mit einer – unbekannten – infizierten Person informiert. In Verbindung mit einer freiwilligen Quarantäne und schnellstmöglichem Testen könnte sich die Verbreitung des Virus verlangsamen, bevor es kritisch wird – und am Ende wieder jeder zu Hause sitzen muss.

Nun ist eine App, die Kontakte zu anderen Smartphones speichert, kein Traum von Datenschützern. Doch nach allem, was von der europäischen PEPP-PT-Technologie, die Grundlage der App wäre, bekannt ist, speichert sie eben nicht, wo und mit welcher Person der Smartphone-Nutzer Kontakt hatte. Die GPS-Daten bleiben unangetastet. Selbst der Bundesdatenschutzbeauftragte hat gegen eine solche App nichts einzuwenden.

Außerdem soll die Nutzung der App freiwillig sein. Wer staatlichen oder privaten Missbrauch der App nach dem Ende der Pandemie befürchtet, kann sie wieder entfernen.

Die App kann aber nur ihre Wirkung entfalten, wenn eine Mehrheit der Smartphone-Besitzer sie auch installiert. Doch was haben sie zu verlieren? In Deutschland nutzen rund 58 Millionen Menschen ein Smartphone.

Auf fast jedem von ihnen befindet sich der Messenger Whatsapp. Und der weiß genau, wo sie sich aufhalten, wer ihre Kontakte sind und mit wem sie Nachrichten verschicken. Wer bei Whats­app keine Bedenken hat, sollte sie bei einer Tracing-App auch nicht haben.

