Wieder mehr Geschäfte öffnen

In Zeiten von Corona befinden sich auch (Landes-)Regierungen in einem besonderen Stress. Deshalb ist es nur menschlich, wenn eine Verordnung mal im ersten Anlauf nicht gelingt. Und gut ist auch, wenn man dann nachbessert. Bei den Bau- und Gartenmärkten ist das zwar nun passiert. Doch diese Rücknahme des privaten Einkaufsverbots in den Märkten ist wieder nicht gelungen.

Warum man damit an einem Samstag beginnt, wenn der Kundenansturm besonders groß sein dürfte, erschließt sich nicht. Und warum man zwar Gartenerde einkaufen darf, aber keine neue Jeans muss man auch nicht verstehen.

Was wir brauchen, ist ein generelles Neudenken beim Einzelhandel. Es kann nicht angehen, dass Online-Händler nicht mehr nachkommen beim Geldzählen und der stationäre Handel stirbt.

Dabei gäbe es durchaus Möglichkeiten, das Einkaufen von Pullovern so zu organisieren, dass sich niemand ansteckt. Man kann die Zahl der Kunden begrenzen, die in ein Geschäft dürfen. Mann kann Menschen nur noch allein in den Laden lassen. Man kann Abstandsregeln festlegen. Und man kann beispielsweise das Anprobieren unterbinden – wenn hier denn eine besondere Gefahr drohen sollte.

Auch Buchhändler könnten nach solchen Regeln öffnen. Ebenso Schuhgeschäfte, Elektromärkte oder Sportläden. Ohnehin ist die Definition, was denn an notwendigen Waren verkauft werden darf, in der Praxis nicht mehr logisch. In vielen Supermärkten gibt es schließlich auch Kleidung, TV-Geräte und Sportartikel.

Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir bald wieder unseren Alltag etwas normalisieren und gleichzeitig das Ansteckungsrisiko gering halten. Was nicht funktionieren kann, ist eine Dauer-Schließung ganzer Geschäftszweige. Denn dann gibt es die bald nicht mehr.

