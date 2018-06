Wiederannäherung

Spannungen und Vorurteile abbauen: Das war das Ziel eines Treffens zwischen Kim Do-gyun (links), Generalmajor der südkoreanischen Armee, und An Ik San, Generalleutnant der nordkoreanischen Streitkräfte. Die beiden hohen Offiziere trafen sich am Donnerstag zu Gesprächen in Panmunjom. Dort befindet sich eine militärische Siedlung in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea.

