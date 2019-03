Attentäter: Österreich nur Reiseziel

Wien Der mutmaßliche Christchurch-Attentäter hatte nach Darstellung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) keine persönlichen Beziehungen in die rechte Szene Österreichs. „Persönliche Kontakte zu extremistischen Personen oder Organisationen sind nicht bekannt“, teilte der Politiker am Donnerstag dem Parlament mit. Der 28 Jahre alte Australier, der vor zwei Wochen 50 Menschen in Moscheen in Neuseeland erschossen haben soll, war laut Kickl vom 27. November bis zum 4. Dezember 2018 durch Österreich gereist. Er sei zuvor in Ungarn, Rumänien und Bulgarien gewesen und danach nach Tallinn in Estland geflogen. Er werde bei den weiteren Ermittlungen für lückenlose Aufklärung etwaiger Verbindungen sorgen.