Wien /Berlin Robert Habeck tritt auf die Bremse. Das schwarz-grüne Regierungsbündnis in Wien als Modell auch für Deutschland? Der Grünen-Chef winkt ab. „Großer Respekt“ zwar für die österreichischen Parteifreunde, die sich dort der Verantwortung gestellt hätten und die konservative ÖVP wieder aus der Ecke mit den Rechtspopulisten führen würden. „Aber die Regierungsbildung 1:1 auf ein Deutschland nach einer Bundestagswahl zu übertragen, ist falsch“, warnt Habeck und sieht die Regierungsbildung bei den Nachbarn nicht als Vorbild für Berlin. „Wir sind in wesentlichen Politikfeldern weit von CDU und CSU entfernt“, geht der Grünen-Chef auf Distanz zur Union und Schwarz/Grün.

Schluss mit der Großen Koalition, Neuwahlen und dann Schwarz/Grün? Nach jüngsten Umfragen gebe es dafür aktuell allerdings keine Mehrheit im Bund. Und die Grünen geben sich skeptisch, wollen von solchen Planspielen nichts wissen. Schließlich ist in sieben Wochen Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und dort in der Hansestadt kämpft die Ökopartei um Platz eins, will die SPD vom Thron stürzen. Zu große Nähe zur CDU würde da in der heißen Wahlkampfphase nur schaden. So zeigen Habeck & Co. der CDU lieber die kalte Schulter.

Was in der Bonner Republik als „Pizza Connection“ im Restaurant-Keller zwischen jungen Bundestagsabgeordneten von CDU und Grünen fast wie ein geheimer Zirkel begonnen hatte, ist heute Normalität. In Hessen und in Baden-Württemberg regieren Union und Grüne gemeinsam. In Schleswig-Holstein gibt es eine Jamaika-Koalition. In Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind CDU und Grüne in einer Koalition mit der SPD.

Vorbild Österreich? Dient die schwarz-grüne Blaupause aus Wien auch für Berlin nach der nächsten Bundestagswahl? Menschlich gäbe es wohl keine unüberwindbaren Hürden. „Wir können ganz gut miteinander“, sagt Annegret Kramp-Karrenbauer über ihr Verhältnis zu der grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, und dies gilt auch für andere Spitzen auf beiden Seiten. Doch gibt es inhaltlich weiterhin große Differenzen. Ob Klimaschutz, Verkehrspolitik, Migration, Innere Sicherheit und Soziales – es gibt immer noch jede Menge Gegensätze. Ein Sehnsuchtsbündnis wäre Schwarz/Grün nicht. Doch gerade erst haben beide Seiten im Vermittlungsausschuss beim Klimaschutzpaket Kompromissbereitschaft unter Beweis gestellt, gezeigt, was möglich ist.

Für Ex-Grünen-Chef Jürgen Trittin liegen die Unterschiede „ganz offensichtlich auf dem Tisch“. Ob in der Sozialpolitik und dem Festhalten an Hartz IV, ob bei der Politik der Schwarzen Null und einer Wiedereinführung der Vermögensteuer oder beim Klimaschutz sieht er weiter große Gegensätze.

Schwarz/Grün nach der Bundestagswahl? Für Trittin allenfalls ein notwendiges Übel, schließlich sei nicht ausgeschlossen, dass man auch in Deutschland in eine Situation komme, „in der von Demokraten Mehrheitsbildung auch mit politischen Konkurrenten erwartet wird“.