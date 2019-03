Wien /Berlin /München Gespannte Stahlseile quer über den Schienen sollten Züge zum Entgleisen bringen: Nach zwei Anschlägen auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin hat die Polizei in Wien einen Iraker unter Terrorverdacht festgenommen. Der 42-Jährige, der in Wien wohnt, sympathisiert offensichtlich mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), wie die Generalstaatsanwaltschaften in München und Berlin sowie der Polizeipräsident Berlin und das bayerische Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten.

Die Staatsanwaltschaft Wien erklärte, der Mann sei dringend verdächtig, im Oktober und Dezember in Deutschland die Anschläge auf Bahnstrecken verübt zu haben. Nur aufgrund eines „technischen Fehlers“ sei der Plan nicht aufgegangen, Menschen zu töten. Die Deutsche Bahn erklärte dagegen am Mittwoch, dass von den Anschlägen keine Gefahr für Reisende ausging. Dem Vernehmen nach wurde ein 0,5 Zentimeter dickes Stahlseil gespannt. Ein ICE mit mehreren hundert Tonnen Gewicht sei damit nicht von den Gleisen zu bringen, hieß es.

Weiter erklärten die Wiener Ermittler, in Tatortnähe aufgefundene Schriftstücke auf Arabisch sowie eine IS-Flagge begründeten „einen terroristischen Tatverdacht“. Der Beschuldigte hat demnach die Taten gestanden, bestreitet aber einen terroristischen Hintergrund. Für die Behörden im Nachbarland war er ein unbeschriebenes Blatt.

Die Auslieferung nach Deutschland sei noch nicht beantragt.