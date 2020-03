Österreich: Nur mit Mundschutz einkaufen

Wien /München Die österreichische Regierung hat in der Corona-Krise die Maßnahmen verschärft und unter anderem eine Mundschutz-Pflicht für Einkäufe angekündigt. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am Montag, dass die Supermärkte voraussichtlich ab Mittwoch mit der Verteilung von Masken an den Eingängen beginnen werden. Derzeit werde auf entsprechende Lieferungen gewartet. Bezahlen müssen die Menschen die Masken selbst.

In Deutschland ist eine Schutzmaskenpflicht nach Angaben des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) derzeit nicht geplant.