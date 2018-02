Österreich kippt Rauchverbot

Wien Die rechtskonservative Regierung in Österreich will diese Woche mit einem Initiativantrag im Parlament damit beginnen, das geplante Rauchverbot in der Gastronomie zu kippen, kündigten die Regierungskoordinatoren von ÖVP und FPÖ am Montag an.

Zum 1. Mai war nach einem Beschluss von 2015 eigentlich ein Rauchverbot in Lokalen geplant. Auf Drängen der FPÖ soll aber die alte Regelung beibehalten werden, die das Qualmen in abgetrennten Raucherzimmern ermöglicht. Dagegen hat sich massiver Protest formiert. Eine „Don’t smoke“-Kampagne zum Nichtraucherschutz unterschrieben bis Montag rund 390 000 Menschen.