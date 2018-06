Wien Die Pazifistin warnte mit eindringlichen Worten: „Der nächste Krieg wird von einer Furchtbarkeit sein, wie noch keiner seiner Vorgänger. Jede Stadt ein Trümmerhaufen, jedes Feld ein Leichenfeld.“ Bertha von Suttner sollte recht behalten. Doch den Ersten Weltkrieg (1914–1918) erlebte die Friedensnobelpreisträgerin nicht mehr, sie starb am 21. Juni 1914. Vor 175 Jahren, am 9. Juni 1843, wurde sie in Prag geboren.

Wer war diese Adlige, die sich mit Haut und Haaren dem Kampf gegen das Wettrüsten verschrieb? Geboren wurde sie als Gräfin Kinsky von Chinic und Tettau in Prag – Sproß eines der angesehensten Adelsgeschlechter in Böhmen. Nachdem ihre verwitwete Mutter beim Roulette das Familienvermögen verspielt hatte, suchte sich die 30-jährige Bertha 1873 eine bezahlte Anstellung. Die belesene Frau wird Lehrerin für Musik und Sprachen im Haus des Industriellen Freiherr Karl von Suttner in Wien – und verliebt sich in den jüngsten Sohn, den sieben Jahre jüngeren Arthur. Das Verhältnis fliegt auf, die Hauslehrerin wird entlassen und soll als Privatsekretärin dem Sprengstofffabrikanten Alfred Nobel in Paris dienen. Die Begegnung wird zum Grundstein einer engen Freundschaft. Auf ihre Anregung hin stiftet er später den Friedensnobelpreis – den Bertha von Suttner 1905 als erste Frau erhält. Zurück in Wien heiraten Bertha und Arthur heimlich. Bertha von Suttner wandelt sich zur politischen Journalistin und führt einen entschiedenen Kampf gegen den Krieg. 1889 erscheint ihr berühmter pazifistischer Roman „Die Waffen nieder!“. Das Buch dient als Blaupause für die in Europa zaghaft entstehende pazifistische Bewegung. Bis 1917 erscheint es in Übersetzungen in 16 Sprachen.

Zum Weltfriedenskongress 1914 in Wien ist die Premiere der Verfilmung ihres Romans „Die Waffen nieder!“ angekündigt. Doch der Erste Weltkrieg verhindert das Treffen.