Wien In Österreich ist die erste Bundesregierung aus konservativer ÖVP und Grünen nun offiziell im Amt. Das Kabinett mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler an der Spitze ist so jung und so weiblich wie noch nie. Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigte am Dienstag in der Hofburg das Regierungsteam mit 17 Mitgliedern.

ÖVP und Grüne hatten bei der Nationalratswahl Ende September jeweils deutliche Zugewinne erzielt. Die Grünen schafften mit einem Stimmenzuwachs von rund zehn Prozentpunkten den Wiedereinzug in das österreichische Parlament und kamen auf 13,9 Prozent. Die ÖVP kletterte auf 37,5 Prozent.

Das Interesse im Ausland an der neuen Koalition ist groß. Solch ein Bündnis gilt auch jenseits der Alpenrepublik als mögliches Modell. Zu den wesentlichen Zielen der schwarz-grünen Koalition in Wien zählen der Klimaschutz, der Kampf gegen die illegale Mi­gration, die Senkung von Steuern und ein ausgeglichener Haushalt.

Für den mittlerweile 33 Jahre alten Kurz ist es bereits die zweite Kanzlerschaft. Knapp 18 Monate war der ÖVP-Chef an der Spitze einer Koalition mit der rechten FPÖ, die im Mai 2019 an der Ibiza-Affäre zerbrach.