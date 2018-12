Grüne erhalten in Hessen vier Ministerien

Wiesbaden CDU und Grüne wollen ihr Regierungsbündnis in Hessen fortsetzen. Die beiden Parteien einigten sich am Mittwochmorgen in Wiesbaden auf einen Koalitionsvertrag. Schwarz/Grün ist in Hessen seit Anfang 2014 an der Macht. Inhaltliche Details zu dem Koalitionsvertrag wurden noch nicht präsentiert. Wegen der veränderten Kräfteverhältnisse werden die Grünen in der neuen hessischen Landesregierung aber zusätzliche Ressortverantwortung bekommen. Bislang hat die Partei zwei Mitglieder im Kabinett, künftig sollen es vier sein.