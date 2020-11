Viel mehr Erstklässler eingeschult

Wiesbaden /Hannover /Bremen In Niedersachsen und Bremen sind im laufenden Schuljahr deutlich mehr Kinder eingeschult worden als im Vorjahr. Die Zahl stieg in beiden Bundesländern um jeweils 8,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Demnach gab es in Niedersachsen 73 000 Schulanfänger, in Bremen waren es 6000. Damit verzeichneten Niedersachsen und Bremen bundesweit die größten prozentualen Anstiege. Die Zahl der Einschulungen stieg in allen Bundesländern, was laut dem Statistikamt auf demografische Entwicklungen und Zuwanderung zurückzuführen ist.