Hessens Ministerpräsident Zum Tod Des Finanzministers: „Er war verzweifelt und ging von uns“

Wiesbaden Die hessische Landespolitik steht unter Schock: Am Samstagabend meldeten die Nachrichtenagenturen den Tod von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Der 54-Jährige galt als Kronprinz des Ministerpräsidenten. Der äußerte sich nun tief betroffen angesichts der Nachricht.

Die Nachricht traf mich und uns alle völlig unvorbereitet“, sagte Bouffier. Er sei „geschockt, fassungslos und unendlich traurig“. Seine Gedanken seien besonders bei der Familie, der Frau und den Kindern von Thomas Schäfer, sagte Bouffier über seinen Parteifreund. Schäfers Tod sei ein großer Verlust für das Land Hessen. „Gerade ihn hätten wir in einer so schweren Zeit besonders gebraucht“, sagte Bouffier. In solch einer Krise bedürfe es vor allem Besonnenheit und Tatkraft. „Für beides stand Thomas Schäfer“.

Thomas Schäfer

Am Samstagvormittag wurde die Leiche des Finanzministers an einem Bahn-Strecke gefunden. Die Beamten gehen von einem Suizid aus - genauere Details zu dieser Aussage nannten sie nicht.

Die Erwartungen der Bevölkerung in der Corona-Krise seien besonders an einen Finanzminister sehr groß, sagte Bouffier in seinem Statement weiter. „Wir müssen davon ausgehen, dass er sich sehr große Sorgen gemacht hat, ob das alles gelingen kann“, sagte Bouffier und „dass ihn diese Sorgen erdrückt haben“. „Er war verzweifelt und ging von uns“, sagte Bouffier.