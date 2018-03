Wiesbaden Der etwas größere Teil der Bevölkerung in Deutschland ist weiblich. Im Jahr 2016 waren 51 Prozent der 82,5 Millionen hier lebenden Menschen Mädchen und Frauen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zum Weltfrauentag am 8. März mitteilte. Das waren 41,8 Millionen Personen.

Das Geschlechterverhältnis hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr angeglichen. Während im Jahr 1970 zum Teil kriegsbedingt 1000 Männern noch 1098 Frauen gegenüberstanden, waren es 2016 nur noch 1028 Frauen.

Anders verlief die Entwicklung bei der hier lebenden ausländischen Bevölkerung. 1970 betrug der Frauenanteil insbesondere bedingt durch den Zuzug von männlichen Gastarbeitern lediglich 38 Prozent. Das Verhältnis hatte sich bis zum Jahr 2011 weitgehend ausgeglichen. Seitdem steigt allerdings die Zahl der ausländischen Frauen langsamer als die Zahl der ausländischen Männer und das Verhältnis verschiebt sich wieder zugunsten der Männer.