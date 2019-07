Wilhelmshaven /Berlin Vertreter von Militärs der USA und Großbritanniens wollen an diesem Mittwoch in Bahrain über den möglichen Einsatz zum Schutz von Öltankern im Persischen Golf beraten. Unterdessen wird in Deutschland über eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission am Persischen Golf diskutiert. Betroffen wäre bei einer Marinemission mit deutscher Beteiligung Wilhelmshaven als größter deutscher Marinestandort.

Wichtigster Marinestandort In Wilhelmshaven ist die Einsatzflottille 2 stationiert. Sie umfasst das 2. und 4. Fregattengeschwader, das sind alle acht Fregatten der Marine. Außerdem ist Wilhelmshaven Heimathafen der drei Einsatzgruppenversorger. Diese Schiffe versorgen Fregatten und andere Marineeinheiten mit Kraftstoff, Munition, Lebensmitteln, Trinkwasser und Verbrauchsmaterial. Fregatten sind die größten deutschen Kriegsschiffe. Sie können drei Wochen ohne externe Versorgung auf hoher See sein.

Sollte der Bundestag einer militärischen Beteiligung Deutschlands zustimmen, könnte die Marine grundsätzlich Seefernaufklärer, Fregatten, Einsatzgruppenversorger oder Korvetten stellen. Marinekommando und Einsatzführungskommando der Bundeswehr wollten sich am Dienstag dazu nicht äußern. Fakt ist: Die Marine verfügt aktuell nur noch über acht Fregatten. Weil sie in der Instandsetzung oder Ausbildungsphase sind, kämen die meisten Schiffe jedoch derzeit nicht für Einsätze infrage. Das gilt auch für die gerade in Dienst gestellte und in Wilhelmshaven stationierte Fregatte „Baden-Württemberg“, die noch nicht einsatzfähig ist. Derzeit ist die Fregatte „Hessen“ in einem Nato-Verband in der Ägäis gefordert. Dort soll sie im September von der „Hamburg“ abgelöst werden. Vor dem Libanon operiert die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ im UN-Einsatz „Unifil“. Ab September ist für den Anti-Piraterie-Einsatz am Horn von Afrika wieder ein Seefernaufklärer geplant.

Nwz-Kommentar Zum Einsatz Der Marine In Opposition

Durch die Anfrage nach Unterstützung machen die USA Druck. „Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und die iranische Aggression zu bekämpfen“, sagt eine Sprecherin der US-Botschaft am Dienstag in Berlin und erklärt: „Mitglieder der Bundesregierung haben klar gesagt, dass die Freiheit der Seefahrt geschützt werden muss.“ Die USA wünschen also die Unterstützung der Deutschen Marine, um die Freiheit der Schifffahrt im Persischen Golf zu sichern. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Dienstag allerdings, dass die Bundesregierung zu solch einer Schutzmission „bisher keinen Beitrag in Aussicht gestellt“ habe.

Die europäischen Verbündeten hatten den Wunsch der US-Regierung registriert, aber eine eigene Gegenstrategie verfolgt. Um das Risiko einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran zu verringern, bemühten sich die EU-Staaten um eine eigene europäische Mission.