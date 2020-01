Landesregierung setzt aufs Klima

Wilhelmshaven /Hannover Nach ihrer Klausurtagung in Wilhelmshaven hat die niedersächsische Landesregierung zwei Schwerpunkte ihrer Arbeit für dieses Jahr benannt: Klimaschutz und Innovationsförderung. Bis April soll ein Bündel konkreter Umweltschutzvorhaben vorliegen, um das bereits in den Landtag eingebrachte Klimaschutzgesetz mit Leben zu füllen, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag im Anschluss an das Spitzentreffen. Der Regierungschef zeigte sich zudem hoffnungsvoll, in diesem Jahr die Landarzt-Quote auf den Weg zu bringen.