Us-Präsidentschaft: Wahl zwischen Licht und Schatten

Wilmington Wenn es ernst ist und sich ein US-Präsident an das Volk wendet, steht er ganz allein vor der Kamera. Im Hintergrund stehen dann Flaggen, es gibt kein Blitzlichtgewitter, keine wedelnden Fähnchen, keinen Applaus. Als Joe Biden ans Rednerpult tritt, ist die Szenerie ähnlich. Doch er steht auf einer Bühne, nicht im Weißen Haus. Er äußert sich am Ende des Parteitags der Demokraten als frisch gekürter Präsidentschaftskandidat und stellt die Amerikaner vor die Wahl: zwischen mehr Wut, mehr Angst, mehr Spaltung und Veränderung, Einheit, Hoffnung. Die Wahl zwischen ihm und Donald Trump.

Lange vorbereitet

Biden hat mehr als 30 Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Für die Wahl 1988 unternahm er den ersten Anlauf, Präsidentschaftskandidat zu werden. 2008 folgte der zweite – am Ende wurde er Vize von Barack Obama. Mittlerweile ist Biden 77 Jahre alt und die Demokraten haben entschieden, dass er der beste Kandidat ist, um am 3. November die Wiederwahl des repu­blikanischen Amtsinhabers zu verhindern.

Wegen der Corona-Pandemie steht Biden bei seiner Nominierungsrede nicht wie sonst üblich vor einer jubelnden Menschenmenge, sondern allein im Scheinwerferlicht. Drumherum ist es dunkel. Das Bild spiegelt Bidens Worte wider: „Der gegenwärtige Präsident hat Amerika viel zu lange in Dunkelheit gehüllt“, sagt er.

Die Kontraste, die Biden durch seine Rede führen, sind die logische Fortsetzung des Gegensatzes zwischen Biden und Trump (74), den die Demokraten während ihres weitgehend virtuellen Parteitags seit Montag konsequent erzählt haben.

Biden habe einen moralischen Kompass, er sei anständig, ehrlich, empathisch und selbstlos – diese Worte fielen immer wieder. Trump dagegen lüge, handele nur in seinem eigenen Interesse und sei eine Gefahr für die Demokratie. Bidens Wahlkampf lebt von der Abgrenzung zu Trump. Die Demokraten präsentierten ihn nicht nur als Politiker, der Brücken zwischen den Parteien schlagen kann, sondern vor allem als Menschen. Joe, der liebevolle Familienvater und Ehemann.

Kampf dem Virus

Trumps Krisenmanagement stand schon in den vergangenen Tagen am Pranger, Biden setzte die Kritik des Parteitags mit deutlichen Worten fort. „Unser derzeitiger Präsident hat in seiner grundlegendsten Pflicht gegenüber der Nation versagt. Er hat uns nicht beschützt. Er hat Amerika nicht beschützt“, sagt Biden und meint die Corona-Pandemie, die in den USA mehr als 170 000 Menschenleben gekostet hat.

Biden versprach den Wählern schnelles Handeln in der Corona-Krise: „Der erste Schritt, den ich als Präsident machen werde, wird sein, dass ich das Virus unter Kontrolle bekomme, das so viele Leben ruiniert hat.“