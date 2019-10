Tierquälerei: Labor wird überprüft

Winsen Nach Hinweisen auf schwere Tierschutzverstöße nehmen die niedersächsischen Behörden ein Tierversuchslabor in Mienenbüttel nahe Hamburg genau unter die Lupe. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und anderen Stellen werde man alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, „um Missstände zu beheben und Verstöße in Zukunft zu verhindern“, teilte der Landkreis Harburg mit. Tierschützer hatten einen Aktivisten als Mitarbeiter in das Labor eingeschleust, der Belege für die grausame Behandlung von Hunden, Affen und Katzen gesammelt hat.