Wintersportler genießen Neuschnee im Harz

Im Harz haben sich am ersten Wochenende des neuen Jahres zahlreiche Wintersportler getummelt – wie hier auf der Hexenritt-Piste am Wurmberg in Braunlage. Nach leichtem Schneefall wurde an einigen Orten bei leichten Minusgraden gerodelt oder Ski gefahren. Die Schneehöhen sind derzeit laut der Wurmberg-Seilbahngesellschaft allerdings sehr gering. Am 971 Meter hohen Wurmberg, Niedersachsens höchstem Berg, war die Gondelbahn an der mit Kunstschnee präparierten Piste im Einsatz. Die rund 1500 Meter lange Panorama-Abfahrt war laut Seilbahngesellschaft ebenso befahrbar wie für Rodler die etwa 1600 Meter lange Talabfahrt. Die Straßen im Harz waren laut der Polizei trotz einzelner glatter Abschnitte weitgehend gut befahrbar.dpa-BILD: