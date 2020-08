Wir brauchen ein einheitliches Bildungswesen

Betrifft: Wie weiter nach Corona? Analysen in unserer Zeitung.

Da bekanntlich viele Köche den Brei verderben, wäre eine Reduzierung der Bundestagsmandate dringend angeraten. Je weniger Diskutanten ohne Sachkenntnis, desto besser.

In den Anfängen der Bundesrepublik hatten wir Minister, die Fachkenntnisse besaßen und erst in zweiter Linie ein Parteibuch. Es ist zu fragen, ob nicht besser gleich die Berater selbst, auf die heute kaum ein Minister mehr verzichten kann, die anfallende Arbeit erledigen sollten. Das würde Zeit und Geld sparen helfen und die Abläufe beschleunigen. Dringend erscheint mir in dem Zusammenhang auch, das Lobbyistenwesen (bzw. -Unwesen) drastisch einzuschränken. (...)

Da ich der Meinung bin, dass Schüler in Schleswig-Holstein nicht dümmer sind als in Bayern, wäre es an der Zeit, ernsthaft über ein einheitliches Schulsystem nachzudenken. Die Abschaffung der Kultus-Duodezfürstentümer würde sich nicht nur kostensparend sondern auch bereinigend auf unser Bildungssystem auswirken. Es kann nicht angehen, Aufbausemester einzurichten, damit Abiturienten überhaupt erst studierfähig werden! (...)

Das immer wieder benutzte Totschlagsargument von der Erhaltung von Arbeitsplätzen darf bei dem notwendigen und unumgänglichen Umbau der Welt, in der wir leben, keine Priorität haben. Das menschliche Beharrungsvermögen im Bestreben, Althergebrachtes und Liebgewonnenes zu verteidigen, darf nicht erforderliche Veränderungen hemmen. Da wären entsprechende Impulse aus Richtung unserer Staatslenker wünschenswert, wobei wir leider zu wenig Staatsmänner (und -frauen) und dafür zu viele Politiker (-innen) zu haben.

Gerhart Krutschinna Oldenburg