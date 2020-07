Wirecard-Affäre im Zentrum der Regierung angekommen

Frage: Immer neue Details im Wirecard-Skandal. Jetzt gibt es neue Vorwürfe nicht nur gegen das Finanzministerium, sondern auch gegen das Bundeskanzleramt. Was erwarten Sie von der Bundesregierung?

Lindner: Finanzminister Scholz sollte in der nächsten Woche die letzte Chance für umfassende Aufklärung nutzen. Das Finanzministerium wusste seit Anfang des vergangenen Jahres von Verdachtsmomenten. Dennoch ist wenig bis nichts geschehen. Es gab informelle Gespräche zwischen dem Finanzstaatssekretär Kukies und dem Vorstandsvorsitzenden von Wirecard. Noch im November hat die Bundeskanzlerin bei einer Reise nach China für dieses Unternehmen geworben – Monate, nachdem es bereits Verdachtsmomente gab. Die Affäre ist damit im Zentrum der Regierung angekommen. Hier ist ein immenser Schaden für viele Kleinanleger und den Finanzplatz Deutschland entstanden. Das muss Konsequenzen haben.

Frage: Es wird der Ruf nach einem Untersuchungsausschuss des Bundestages laut…

Lindner: Ja, die FDP ist nur noch einen Schritt von der Forderung eines Untersuchungsausschusses entfernt. Die kommende Woche entscheidet. Die Rolle der Finanzaufsicht und die des Staatssekretärs werfen Fragen auf, Herr Scholz hat das mindestens unterschätzt. Es geht hier auch darum, das Vertrauen in die Kapitalmärkte zu sichern. Man kann nicht einerseits für private Vorsorge und Aktiensparen werben, aber andererseits Betrug mit Vorsatz in Milliardenhöhe zulassen.

Frage: Themenwechsel: Nach Ansicht von Kanzleramtsminister Helge Braun zeigt das Konjunkturprogramm mit der Mehrwertsteuersenkung bereits erste positive Wirkung. Sind Sie von den Maßnahmen überzeugt?

Lindner: Ich hoffe, Herr Braun behält am Ende Recht. Bisher spricht aber wenig dafür. Die Mehrwertsteuersenkung sorgt für viel Bürokratie. Mit dem Geld der Mehrwertsteuersenkung hätte man alle Schultoiletten in Deutschland sanieren können, alle Schulen mit Breitband ausstatten können und hätte am Ende noch Geld gespart, um die Lohnsteuer zu senken. Stattdessen gibt es einen Einmaleffekt.