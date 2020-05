Wisente kehren zurück in die Karpaten

Europas größtes Landsäugetier soll wieder in freier Wildbahn heimisch werden: In den südlichen Karpaten werden erneut Wisente ausgewildert. Acht Tiere reisen aus dem Wisentgehege in Springe bei Hannover nach Rumänien. Aktuell leben in dem Projektgebiet 54 Wisente, von denen zwölf schon frei geboren seien. Ob der Transport der Tiere im Mai tatsächlich erfolgen kann, ist wegen der Corona-Pandemie allerdings noch unklar. Einst besiedelten die Wisente die Wälder Europas – doch dann drohten sie auszusterben. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ihr Bestand wegen Wilderei und Krankheit auf 54 Tiere reduziert, die ausschließlich in Zoos und Tiergärten lebten.DPA-BILD: