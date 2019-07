Getötete Wölfin aus Kanal geborgen

Wittingen Die Polizei in Wittingen ermittelt wegen des Todes einer Wölfin. Das junge Tier sei mit einer Schusswaffe getötet worden, sagte die Polizei am Dienstag. Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte hätten versucht, das tote Tier mit einer Metallschlinge und einem schweren Gegenstand im Kanal zu versenken. Die Polizei ermittelt, weil Wölfe artenschutzrechtlich streng geschützt sind und es verboten ist, sie zu töten. Der Kadaver wurde am Sonntagabend aus dem Wasser geholt und – wie in solchen Fällen üblich – für Untersuchungen zum Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht.