Wittmund /Varel In eingeweihten Kreisen der SPD in den Landkreisen Wittmund, Friesland und Aurich herrscht Krisenstimmung. Bei einem Hackerangriff auf mehrere Hundert Politiker sind, wie Anfang Januar bekanntgeworden war, auch Daten des Landtagsabgeordneten Jochen Beekhuis in die Öffentlichkeit gelangt.

Das bringt den 42-Jährigen in arge Schwierigkeiten, denn geleakte Inhalte aus seiner privaten Kommunikation im Facebook-Messenger kursieren in Parteikreisen und darüber hinaus. Sollten sie echt sein, kompromittieren sie den SPD-Politiker schwer. Beekhuis wehrt sich allerdings gegen die Vorwürfe.

In dem umfangreichen Datensatz, in den der „Anzeiger für Harlingerland“ Einblick nehmen konnte, finden sich zwischen viel anderem Material Hinweise darauf, dass der Politiker außerordentlich robust gegen Parteifreunde, darunter die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller (Varel) und die Wittmunder SPD-Kreisvorsitzende Roswita Mandel, zu Werke ging. So deuten Schriftstücke darauf hin, dass Beekhuis den Versuch unternommen hat, von ihm verfasste Leserbriefe mit massiver Kritik an Möller und Mandel über Dritte an die Medien zu lancieren. Erreicht haben die Leserbriefe die Medien anscheinend nicht.

Beekhuis, früher Mitarbeiter der damaligen SPD-Abgeordneten Karin Evers-Meyer (Zetel), bestreitet die Vorwürfe vehement. Auf Anfrage sprach er bezüglich der Leserbrief-Entwürfe von einem „großen Missverständnis“, keinesfalls stammten die Texte von ihm selbst.

Mit Hinweis auf laufende Untersuchungen und eine Empfehlung des Landeskriminalamtes wollte sich der Politiker nicht zu Inhalten aus Chatverläufen äußern. Er versicherte, nie Leserbriefe zu verfassen, die Dritte dann unter ihrem Namen an die Medien geben könnten. Jochen Beekhuis betonte, er sei Opfer einer Straftat geworden, das möge jeder bedenken, der aus den geleakten Daten etwas herausziehen wolle.

Als Erklärungsversuch, warum Chatverläufe, die in die Öffentlichkeit gelangt sind, missverstanden werden könnten, schilderte Beekhuis, dass er auf seinem Handy kein E-Mail-Konto installiert habe, weil Sicherheitsleute ihm dazu geraten hätten. Deshalb versende er regelmäßig Texte aus dem Notizen-Speicher heraus per Facebook-Messenger. Außenstehende, die nur Einblick in diesen Chatverlauf hätten und nicht den begleitenden E-Mail-Verkehr kennen, könnten deshalb einen falschen Eindruck bekommen. So auch in diesem Fall. Die Leserbriefe habe er jedenfalls nicht formuliert.

Was ihn selbst angeht, räumte Beekhuis ein, dass es zwischen einigen Parteifreunden und ihm „stärker ausgeprägte Antipathien“ gebe. Der „Anzeiger für Harlingerland“ konfrontierte Siemtje Möller und Roswita Mandel mit dem Inhalt. Möller schreibt: „Mich hat das sehr erschreckt und betroffen gemacht. Einen ähnlichen Vorgang hat es so hier bei uns noch nicht gegeben und ist für mich beispiellos. Nicht nur mir als Bundestagsabgeordnete sollte Schaden zugefügt werden, sondern auch andere Genossinnen und Genossen wurden schwer beleidigt.“ Für sie sei dieses Vorgehen unvereinbar mit „allem, wofür die SPD steht“. Sie gehe davon aus, so Möller, dass sich die Parteigremien auf Bezirks- und gegebenenfalls Landesebene mit diesem Vorgang befassen werden. Auch erwarte sie eine Erklärung von Beekhuis.

Roswita Mandel wertet das „Hacken“ von Daten grundsätzlich als einen kriminellen Akt und tiefen Eingriff in die Intimsphäre. Peinlich werde es allerdings für das „Opfer“ Jochen Beekhuis, wenn er selbst als „Täter“ geoutet werde. Mandel: „So bin ich tief enttäuscht und menschlich verletzt.“ Nun werde sich der Bezirksvorstand mit den Vorgängen auseinandersetzen. Sie und der Kreisvorstand seien viel zu betroffen und zu befangen, um „uns dieses unverständliche Verhalten von Beek­huis zu erklären, und daher wird sich der Bezirksvorstand damit auseinandersetzen und Konsequenzen ziehen“, so Roswita Mandel.

Die SPD-Bezirksvorsitzende und Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Hanne Modder (Bunde), hält sich mit einer Bewertung noch zurück: „Die Schilderungen über die vorliegenden Chat-Verläufe machen mich fassungslos.“ Der Vorgang müsse jetzt schnell und lückenlos aufgeklärt werden, dazu sei in erster Linie Beekhuis aufgefordert. SPD-MdB Johann Saathoff (Aurich) spricht von „sehr schwerwiegenden Vorhaltungen“ gegen Beekhuis. Sollten sich die Vorhaltungen bewahrheiten, „werden die weiteren Schritte in der Partei zu klären sein“.

Beekhuis hatte erklärt, dass er versuchen wolle, den stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden und Umweltminister Olaf Lies als Moderator zu gewinnen. Der SPD-Vize ließ am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung über den Sprecher der Landes-SPD mitteilen, dass er „in keiner Weise“ eine moderierende Rolle einnehmen werde.