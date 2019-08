Wo Rauch ist, ist auch Feuer

Dichter Rauch über dem Amazonasgebiet: Angesichts der verheerenden Brände ermittelt Brasiliens Polizei nun gegen die Organisatoren des sogenannten „Tag des Feuers“. Zuvor hatte die Zeitschrift „Globo Rural“ berichtet, dass sich im Bundesstaat Pará zuletzt mehr als 70 Personen in einer Whatsapp-Gruppe dazu verabredet hatten, große Flächen entlang der Landstraße BR-163 in Brand zu stecken. Ziel der Aktion sei gewesen, den rechten Präsidenten Jair Bolsonaro bei seinem Plan zu unterstützen, die Umweltkontrollen zu lockern. In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. Nach Einschätzung von Naturschützern werden die meisten Brände von Farmern gelegt, um neue Weideflächen zu schaffen. Da es momentan ungewöhnlich trocken ist, greifen die Brände immer wieder auch auf den Regenwald über. BILD: