10 000 Euro für Tierheim gespendet

Wolfenbüttel Ein anonymer Spender hat das Tierheim Wolfenbüttel mit 10 000 Euro unterstützt. Das Geld sei zusammen mit Begleitbriefen und einer Schokoladentafel in der Redaktion der „Wolfenbütteler Zeitung“ abgegeben worden, berichtet das Blatt. „Tieren in Not zu helfen, ihnen Schutz zu gewähren, ist eine lobenswerte Tätigkeit, die ein dickes Lob verdient“, schrieb der anonyme Spender. In der Region Braunschweig tauchen immer wieder großzügige Geldgeschenke eines Unbekannten auf.