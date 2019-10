13-Jähriger von Auto erfasst

Wolfenbüttel Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Wolfenbüttel schwer verletzt worden. Es besteht aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am frühen Morgen erfasste eine 24-jährige Autofahrerin einen 13-Jährigen, der eine Straße überquerte, mit ihrem Fahrzeug. Der Junge wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Die 24-Jährige erlitt einen Schock. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.