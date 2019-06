Mahnwache gegen Atommülllager Asse

Wolfenbüttel Mit ihrer 100. Mahnwache in Wolfenbüttel wollen Umweltschützer am 1. Juli auf die Situation im Atommülllager Asse aufmerksam machen. Die Wolfenbütteler Atom- und Kohleausstiegsgruppe(WAAG) kündigte an, die Mahnwachen für alle Themen aus Umwelt und Soziales zu öffnen. Die Asse-Mahnwachen in der Wolfenbütteler Innenstadt finden jeden ersten Montag im Monat statt. Im ehemaligen Salzbergwerk Asse II im Kreis Wolfenbüttel lagern rund 126 000 Fässer mit radioaktiven Abfällen sowie Chemiemüll. Weil die Grube instabil ist und voll Wasser zu laufen droht, sollen die Abfälle nach Möglichkeit geborgen werden.