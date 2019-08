Aktivisten stoppen Zug mit VW-Autos

Wolfsburg Aktivisten haben am Dienstag in Wolfsburg einen Zug gestoppt, indem sie sich an die Gleise befestigt haben. Der Zug sei mit neuen Fahrzeugen von Volkswagen beladen, sagte die Polizei am Dienstag. Die Aktivisten wollten die Produktion bei Volkswagen verzögern. Die Aktion richte sich gegen die Automobilindustrie, die maßgeblich verantwortlich für die Klimakrise sei. Die Polizei war mit 15 Beamten vor Ort. Am Abend wurde die Aktion beendet. Auf den Gleisen der Deutschen Bahn hat es keine Beeinträchtigungen gegeben.