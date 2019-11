Anklage nach Tod eines Krippenkindes

Wolfsburg Nach dem Tod eines 16 Monate alten Kleinkindes nach einem Krippen-Ausflug in Wolfsburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Frauen erhoben. Den vier Betreuerinnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag. Der kleine Junge war demnach während eins Ausflugs im April in ein Regenrückhaltebecken gestürzt, was die Angeschuldigten erst mindestens 30 Minuten später bemerkten. Das Kind starb zwölf Tage später an Hirnschäden durch Ertrinken.