Einsatzkräfte mit Feuerwerk angegriffen

Wolfsburg Polizisten und Feuerwehrleute sind in der Silvesternacht bei einem Einsatz in Wolfsburg mit Raketen, Böllern und Leuchtmunition angegriffen worden. Derzeit würden die Ermittler im Internet kursierende Handyvideos zu den Attacken auswerten, so die Polizei. Zuvor waren in der Schule im Stadtteil Westhagen Fensterscheiben zerstört und Knallkörper in Klassenzimmern gezündet worden. Der Sachschaden wird auf mehr als 10 000 Euro geschätzt. Aktuell werde geprüft, ob die Videos an der Schule aufgenommen wurden. Die Einsatzkräfte waren aus einer Gruppe heraus angegriffen worden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler nahmen die Personalien von 31 Menschen auf.