Mann starb an Schussverletzungen

Wolfsburg Nach Schüssen in Wolfsburg ist in der Nacht zum Mittwoch ein 30-Jähriger gestorben. Ein 31-Jähriger liegt mit Schussverletzungen im Krankenhaus, sagte die Polizei. Die Männer wurden Dienstagabend blutüberströmt im Stadtteil Vorsfelde gefunden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus und richteten eine Mordkommission ein. Nach dem Notruf eines Passanten um 22 Uhr fanden Polizisten den 31-Jährigen in einem Wohnhaus, den 30-Jährigen in der Nähe auf der Straße. Die Leiche soll obduziert werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt und nach Zeugen gesucht.