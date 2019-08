Mann von Gruppe brutal geschlagen

Wolfsburg Nach einem brutalen nächtlichen Angriff auf einen Mann in Wolfsburg sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Polizei war in der Nacht auf Sonntag an einem Einkaufszentrum eine Gruppe aus etwa zehn Personen auf den 36-Jährigen losgegangen. Er wurde geschlagen, getreten und vermutlich eine Treppe hinabgestoßen. Auch als der Mann am Boden lag, wurde er noch misshandelt. Sein Mobiltelefon, Portemonnaie und die Schlüssel wurden geraubt. Wegen schwerer Verletzungen am Kopf wurde das Opfer notoperiert. Die Ärzte gingen dabei zunächst von einem Sturz aus. Erst Stunden später sei dann die Polizei eingeschaltet worden.