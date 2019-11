Städte setzen Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Wolfsburg /Osnabrück Mehrere Städte in Niedersachsen wollen ab diesem Montag, 25. November, ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Sie beteiligen sich damit an der UN-Kampagne „Orange the World“. Aktionen sind u.a. in Wolfsburg, Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg und Wildeshausen geplant. In Oldenburg leuchten u.a. der Lappan-Turm, das Staatstheater und ein Kulturzentrum in Orange. In Osnabrück und Wildeshausen werden Fahnen gegen Gewalt an Frauen wehen. Braunschweig will Kinospots in orangen Farbtönen in zwei Kinos und auf LED-Tafeln zeigen.