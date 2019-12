Polizei fahndet nach Serienbrandstifter

Wolfsburg Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Brandstifter, der in Wolfsburg seit Februar mehrere Feuer gelegt haben soll. Das teilten die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizei Wolfsburg am Montag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der bislang unbekannte Täter auch für mehrere gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr in dem Gebiet verantwortlich ist. Menschen kamen bislang nicht zu Schaden.