Protestaktion an Autozug aufgelöst

Wolfsburg Eine Protestaktion gegen die Autoindustrie in der Nähe des Volkswagen-Werks in Wolfsburg hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch aufgelöst. Mehrere Aktivisten hatten am Dienstag einen mit Neuwagen beladenen Zug auf einem Anschlussgleis des Werks blockiert. In der benachbarten Autostadt, einem VW-Themen- und Erlebniszentrum, hielten sich am Mittwochmorgen noch sechs Aktivisten auf. Sie sitzen im Globus, sagte ein VW-Sprecher. Der Globus ist eine Installation im Eingangsbereich.