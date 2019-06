Zehnjähriger von Auto erfasst

Wolfsburg Ein zehnjähriger Junge ist am Montag in Wolfsburg auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Bei dem Aufprall sei der Junge auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert worden und anschließend auf die Fahrbahn gefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor habe der 38 Jahre alte Fahrer noch eine Vollbremsung hingelegt. Nach Erkenntnissen hatte der Junge einen Fußweg verlassen und wollte in einem Kreuzungsbereich die Straße überqueren. Er kam mit einer Kopfverletzung ins Klinikum.