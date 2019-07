77-Jähriger stirbt bei Autounfall

Wunstorf Ein 77 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag in der Nähe von Wunstorf (Region Hannover) ums Leben gekommen. Bei dem Unfall prallte der Wagen gegen einen Baum an der Kreisstraße 322 zwischen Schloss Ricklingen und der Bundesstraße 441, wie die Polizei in Hannover mitteilte. Der Fahrer verlor demnach in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen, der frontal gegen einen Baum stieß. Der 77-Jährige, der nach Erkenntnissen der Polizei nicht angeschnallt war, konnte nur noch tot aus Wrack geborgen worden.