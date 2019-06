Granate in Wunstorf gesprengt

Wunstorf Eine Panzerabwehrgranate ist am Sonntag in Wunstorf bei Hannover vom Kampfmittelräumdienst gesprengt worden. Bei der Sprengung sei alles nach Plan gelaufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vorher mussten rund 150 Anwohner in dem Gefahrenbereich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Gegen Mittag konnten alle wieder nach Hause zurückkehren. Die Waffe stamme nach ersten Erkenntnissen stamme nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern aus der Zeit danach, hieß es.