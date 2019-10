Ein Zeichen gegen Antisemitismus und Hass haben am Sonntag mehr als 200 Menschen in Berlin gesetzt. Sie bildeten vor der Neuen Synagoge eine Menschenkette. Das Bündnis für ein tolerantes Berlin hatte zu der Aktion unter dem Motto „Wir stehen an Eurer Seite!“ aufgerufen. Das Bild zeigt einen Mann mit Kippa, der vor der Menschenkette steht. dpa-BILD: