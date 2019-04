Zu Gast bei Freunden

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Freitagnachmittag mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama (57) in Berlin zu einem anderthalbstündigen Meinungsaustausch zusammengetroffen. Im Mittelpunkt des Treffens im Kanzleramt dürfte das transatlantische Verhältnis zwischen Berlin und Washington gestanden haben, dass sich seit dem Amtsantritt von Obamas republikanischem Nachfolger Donald Trump deutlich verschlechtert hat. Zwischen Merkel und Obama hatte sich in dessen achtjähriger Amtszeit eine Art politischer Freundschaft entwickelt. dpa-BILD: