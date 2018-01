Zugfahren auf nicht alltägliche Art und Weise

Muslimische Gläubige reisten am Sonntag in Dhaka (Bangladesch) nach der religiösen Versammlung Biswa Ijtema mit einem überfüllten Zug zurück in ihre Heimatstädte. Die bangladeschische Bahn hatte 19 Extra-Züge für die Gläubigen bereitgestellt. Offenbar reichte das bei weitem nicht aus. Die Biswa Ijtema ist eine jährlich stattfindende religiöse Versammlung von Muslimen im Ort Tongi in Bangladesch. Gemessen an der Teilnehmerzahl ist sie nach der Hadsch die zweitgrößte Versammlung von Muslimen weltweit. dpa-BILD: