Zum heulen

Mit dem Einsatz von Tränengas hat die Opposition im kosovarischen Parlament am Mittwoch versucht, eine wichtige Abstimmung über ein Grenzabkommen mit Montenegro zu verhindern. Zwei Abgeordnete der nationalistischen Partei VV in Pristina blockierten mit dem Angriff den vierten Anlauf für eine Abstimmung, mit der die Übereinkunft von 2015 ratifiziert werden sollte. Das Abkommen ist eine Bedingung der EU für eine visafreie Einreise von Kosovaren in die Union. VV-Abgeordnete haben in der Vergangenheit bereits mehrfach Tränengas eingesetzt, um die Vereinbarungen zu verhindern. dpa-BILD: