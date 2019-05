Zusammenhalt im Europarat

Sie haben gut lachen: Russlands Außenminister Sergej Lawrow (links) und sein deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD). Denn das drohende Ausscheiden Russlands aus dem Europarat scheint abgewendet zu sein. Beim Außenministertreffen am Freitag in Helsinki wurde ein entsprechender Kompromiss gefunden. Dafür hatte im Vorfeld auch Maas geworben. „Russland gehört in den Europarat“, sagte er noch vor dem Abflug. dpa-BILD: