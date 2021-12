Das NWZ-Quiz: Wie gut kennt ihr Oldenburg?

Fahrradstadt, Huntestadt und Stadt des Grünkohls: Das alles ist Oldenburg - und noch viel mehr. Egal, ob Ur-Oldenburger oder gerade hinzugezogen: Beantwortet zehn Fragen rund um die schönste Stadt im Nordwesten und erfahrt dabei mehr über ihre Geschichte, die Sehenswürdigkeiten und die Menschen, die hier wohnen. Viel Spaß beim Rate-Bummel durch die Stadt!

Stadtquiz Oldenburg Wie gut kenen Sie Oldenburg wirklich? Testen Sie Ihr Detailwissen! Wie viele Fahrräder kommen auf die 170.000 Einwohnerinnen und Einwohner Oldenburgs? Was zeigt das Oldenburger Wappen? Wie hieß das Lieblingspferd von Graf Anton Günther? Was ist der höchste Punkt in Oldenburg? Welcher Politiker, welche Politikerin war noch nicht Kohlmajestät in Oldenburg? Wer war von 1996 bis 2001 Oldenburgs Bürgermeister? Wie viele verschiedene Wochenmärkte gibt es in Oldenburg? Wie viele Dächer in Oldenburg würden sich für eine Solaranlage eignen? Wie groß ist der Anteil der Wohnbaufläche im Oldenburger Stadtgebiet? Wie viele Oldenburgerinnen und Oldenburger sind Mitglied in einem Sportverein? Gerade erst zugezogen Hier ist noch Luft nach oben. Einfach mal eine Stadtführung machen. Ganz ok Grundkenntnisse sind da, aber bei den Details besteht Nachholbedarf. Gute Ortskenntnis Da fehlt nicht mehr viel. Auch Detailfragen bringen Sie/Dich nicht zum Schwitzen. Waschechter Oldenburger/Waschechte Oldenburgerin Perfektes Detailwissen über die schönste Stadt im Nordwesten.