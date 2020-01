Bremen 8,695 Sekunden. So lange – oder besser gesagt so kurz – dauerte es vor einem knappen Jahr für Robert Förstemann, eine komplette Runde auf der Radrennbahn in der Bremer ÖVB-Arena zu fahren. Zugegeben, das ist der Rundenrekord bei den Bremer Sixdays, und das auf einer der kürzesten Bahnen im Radsportzirkus. Und ja, Förstemann ist einer der besten und schnellsten Sprinter Deutschlands, der sich auf die Fahne geschrieben hat, so viele Bahnrekorde wie möglich zu brechen.

Deshalb wird „Mr. Oberschenkel“, wie er aufgrund seiner voluminösen Muskeln an den Beinen getauft wurde, auch beim Sechstagerennen ab diesem Donnerstag versuchen, seine Bestmarke noch einmal zu unterbieten. Von seinem bösen Sturz am Tag nach seinem Rundenrekord, bei dem er sich Rippenbrüche und Abschürfungen zuzog, hat er sich inzwischen bestens erholt.

Sechstagerennen in Bremen Von Donnerstag bis Dienstag finden die Bremer Sixdays statt. Das Sechstagerennen in der ÖVB-Arena ist eines von zwei verbliebenen in Deutschland – neben dem in Berlin (22.-28. Januar). Die Sechstagerennen in anderen deutschen Städten wie Köln, Dortmund, Stuttgart und München mussten aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt werden. Die Sixdays Bremen bieten von Donnerstag an sechs Abende lang sportliche und musikalische Unterhaltung. Karten kosten zwischen 9,80 Euro und 29,80 Euro. www.sixdaysbremen.de

Diese gut achteinhalb Sekunden sagen aber noch etwas anderes aus: Es wird bei den Sixdays Bremen von Donnerstag bis Dienstag nie langweilig. Selbst in längeren Rennformaten kommen die Fahrer alle zehn bis zwölf Sekunden – egal wo man sitzt – wieder vorbei. Dazu gibt es an jedem Abend mindestens neun Rennen zu sehen. Und wenn einen eine große Jagd oder ein Derny-Rennen über 55 Runden doch einmal nicht von Anfang an packt, gibt es ja eine Halle weiter immer noch das bunte Showprogramm mit Bands und DJs.

Dazu kommt, dass die Zuschauer in der Halle nicht nur alle zehn Sekunden wirklich direkt auf Augenhöhe sind, sondern die Rennen von der ersten bis zur letzten Sekunde live verfolgen können. Das geht sonst nur mit Fernsehübertragungen – bei denen die deutschen Straßenfahrer wie Nils Politt, der 2019 zum dritten Mal die Tour de France mitfuhr, natürlich auch dort nicht ununterbrochen eingeblendet werden.

In Bremen ist Politt Teil eines der Favoriten-Duos, er bildet mit dem belgischen Sechstagerennen-Spezialist Kenny de Ketele ein Team. De Ketele hat bei 75 Sixdays-Teilnahmen 16 Siege errungen, vor zwei Jahren stand er gemeinsam mit Theo Reinhardt in Bremen ganz oben auf dem Siegerpodest. Der Berliner Reinhardt startet in Bremen im Team mit dem ebenfalls Sixdays-erfahrenen Franzosen Morgan Kneisky. Zu beachten ist auch das Duo mit dem siebenfachen Sixdays-Sieger Moreno de Pauw aus Belgien, er bildet mir dem Hamburger Leon Rohde ein Team.

Diese Duos treten in verschiedenen Formaten wie Punktefahren oder Ausscheidungsrennen gegeneinander an, bei denen sie Punkte sammeln müssen. Die wichtigsten und zugleich wohl spektakulärsten Rennen sind die Jagden, auch Zweier-Mannschaftsfahren genannt. Spektakulär sind sie deshalb, weil immer nur ein Fahrer pro Team aktiver Teil des Rennens ist und den jeweils passiven Partner regelmäßig durch einen Schleudergriff ins Rennen einwechselt. Wichtig sind sie deshalb, weil hier durch Überrunden des Fahrerfeldes Rundengewinne erzielt werden, die in der Gesamtwertung mehr Gewicht haben als die Punkte.